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Babası şehit kendisi gazi Mehmet Erdoğmuş Kovid-19 ile savaşında galip geldi

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Giriş: 05.03.2021 00:06
Güncelleme:05.03.2021 00:16
Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını ne yalnız ne de çaresiz bırakıyor. Onlardan biri de Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş... Mehmet amca geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandı. İlaçları evlerine kadar gelince ise gözyaşlarını tutamadı. Çünkü 90'lı yıllarda annesini hastane bahçesinde kaybetmişti.

Cesaret ve kahramanlıkla savaştı, Kıbrıs'ta gazi oldu... Onur duydu...

İsmi Mehmet Erdoğmuş... O, aynı zamandı bir şehit evladı.

Yıllar geçti, şanlı gazi yaşlandı.
Sık sık hastanenin yolunu tuttu...
Son olarak ise Kovid 19'a yakalandı.

Mehmet amcanın karantinası bitti ama iştahsızlık ve halsizlik şikayeti devam etti.
Bu kez şehir hastanesinin kapısını çaldı.

Şehir hastanesi anılarını anlatırken, 1990'da hastane bahçesinde ölen annesini hatırladı.
Yürek yakan anısını sesi titreyerek anlattı.

"Benim annem 83 yılında göğüs kanserine yakalandı 1990 yılında vefat etti. Ben elimde sağlık karnem olduğu halde Gülhane hastanesinde ben annemi bırakın tedaviyi, muayene ettiremedim. Şehit eşi olmasına rağmen... Oysa bugün şehidimin evine helikopter gidiyor. Benim annem numune hastanesinin bahçesinde tahlil sonucu beklerken bağıra bağıra öldü."

Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, tüm imkanlarıyla yanında olan devletine ise bol bol dua ediyor.

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