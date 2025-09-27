27 Eylül 2025, Cumartesi

Azmin zaferi! 29 yıl sonra ayağa kalkıp röportaj verdi

Azmin zaferi! 29 yıl sonra ayağa kalkıp röportaj verdi

Giriş: 27.09.2025 12:09
Bursa'da 29 yıl önce yaşadığı trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 25 ve 26.dönem Ak Parti Milletvekili Bennur Karaburun, kök hücre tedavisi, epidural stimülasyon ve fizik tedavi sayesinde yeniden ayağa kalkmayı başardı. Yürüyebilmek için robot desteğiyle her gün yürüyüş ve egzersiz yapan 52 yaşındaki Bennur Karaburun, "Beynim artık bacaklarıma komut verebiliyor. Yataktan düşmeyi becerebiliyorum. Buna herkes üzülürken ben çok mutlu oluyorum. 29 yıl sonra ayakta olmak mutluluk yaşattı" dedi.
