18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına başladı

Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2024 18:06
Azerbaycan'ın Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için İzmir'e gönderdiği amfibi uçağı, yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Yatağan’daki 3 köy için boşaltma kararı
Yatağan'daki 3 köy için boşaltma kararı
Yüzmek için dereye giren genç öldü
Yüzmek için dereye giren genç öldü
Pahalı ürün tartışması kanlı bitti
“Pahalı ürün” tartışması kanlı bitti
Azerbaycan’ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Esenler’de feci kaza: 1 ölü
Esenler'de feci kaza: 1 ölü
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Siverek’te elektrik panosu patladı
Siverek'te elektrik panosu patladı
Bursa’da tostçu alevlere teslim oldu
Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu
Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı
Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı
Muğla Ula’da orman yangını
Muğla Ula'da orman yangını
Sokakları adeta tarih kokuyor
Sokakları adeta tarih kokuyor
Daha Fazla Video Göster