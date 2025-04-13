Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!

Adana'da eski sevgilisinin ailesine verdiği borç paranın ödenmemesi üzerine dava açan Seçkin Kahya (46), tehdit edilip, saldırıya uğradı. Darbedilen ve ailesinin de tehdit edildiğini belirten Kaya, “Can güvenliğim yok” diyerek eski sevgili ve ailesinden bir kez daha şikayetçi oldu ve yetkililerin bir an evvel önlem almasını istedi.

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