13 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!

Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2025 01:15
Adana'da eski sevgilisinin ailesine verdiği borç paranın ödenmemesi üzerine dava açan Seçkin Kahya (46), tehdit edilip, saldırıya uğradı. Darbedilen ve ailesinin de tehdit edildiğini belirten Kaya, “Can güvenliğim yok” diyerek eski sevgili ve ailesinden bir kez daha şikayetçi oldu ve yetkililerin bir an evvel önlem almasını istedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Midelerinde uyuşturucu çıktı! Şüpheliler tutuklandı
Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!
Sokak ortasında eşini bıçakladı kendine zarar verdi!
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Ayrıldığı sevgilisinin ailesine verdiği borç parayı isteyince derbedildi!
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!
Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü!
Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!
Bodrum’da 4 metrelik kuyuya düşen işçiyi itfaiye kurtardı!
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü!
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü!
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
Fındık bahçelerinde ’don ve buzlanma’ ya karşı mücadele!
Fındık bahçelerinde 'don ve buzlanma' ya karşı mücadele!
Kazaya karışan otomobil yayaya çarptı!
Kazaya karışan otomobil yayaya çarptı!
Hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı
Hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı
Ataşehir’de yol tartışmasında yumruklarla birbirlerine saldırdılar!
Ataşehir'de yol tartışmasında yumruklarla birbirlerine saldırdılar!
7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi
7 kilometre yürüyüp yaylada kar altındaki ters laleleri görüntüledi
Daha Fazla Video Göster