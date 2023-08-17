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Ayı aracı bu hale getirdi! Aracın sahibi yaşananları A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 13:40
Ayının saldırdığı otomobilde hasar oluştu. Otomobilin sahibi yaşananları A Haber'e anlattı.
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