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Aydın Didim'de tacizci başkan eylemi
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve olay yargıya taşınmıştı. Yaşanan olaylara sessiz kalmak istemeyen Didim'li vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve olay yargıya taşınmıştı. Yaşanan olaylara sessiz kalmak istemeyen Didim'li vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı.