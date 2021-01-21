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Aydın Didim'de tacizci başkan eylemi

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 13:59
Güncelleme:21.01.2021 14:30
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve olay yargıya taşınmıştı. Yaşanan olaylara sessiz kalmak istemeyen Didim'li vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve olay yargıya taşınmıştı. Yaşanan olaylara sessiz kalmak istemeyen Didim'li vatandaşlar belediye önünde eylem yaptı.

CHPli başkan Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüzüne uğrayan kadın A Haber’e konuştu CHP'Lİ BAŞKAN AHMET DENİZ ATABAY'IN TECAVÜZÜNE UĞRAYAN KADIN A HABER'E KONUŞTU
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