Avukat Serdar Öktem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Giriş: 08.10.2025 10:50
Zincirlikuyu’da otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı.
