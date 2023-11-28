28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılardan kaçtılar! Ayılara yem oluyorlardı…

Avcılardan kaçtılar! Ayılara yem oluyorlardı…

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2023 15:28
Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avcılardan kaçtılar! Ayılara yem oluyorlardı…
Avcılardan kaçtılar! Ayılara yem oluyorlardı…
Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması
Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması
Tur otobüsü çalıntı çıktı
Tur otobüsü çalıntı çıktı
Futbolcu gencin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Futbolcu gencin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi!
Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi!
O il için korkutan açıklama: Böyle giderse...
O il için korkutan açıklama: Böyle giderse...
Ataşehir’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Ataşehir'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Minik Eymen cinayetinde yeni gelişme
Minik Eymen cinayetinde yeni gelişme
CHP’li İBB’den çalışanlara büyük saygısızlık!
CHP'li İBB'den çalışanlara büyük saygısızlık!
Üzerine çatı düştü o anlar kamerada!
Üzerine çatı düştü o anlar kamerada!
Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı
Ev sahibi kiracısını balta ile yaraladı
İBB’ye ateş püskürdü!
İBB’ye ateş püskürdü!
Daha Fazla Video Göster