Avcılar’da ters yönden gelip tartıştığı kişiye eşi ve bebeğinin yanında saldıran sürücü yakalandı

Avcılar'da ters yönden gelen otomobil sürücüsü, kendisini uyaran Mustafa Morbel'e direksiyon başında saldırdı. Mustafa Morbel'in kullandığı otomobildeki eşi panik yaşarken, bebek ise ağlamaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mustafa Morbel polise giderek şikayetçi oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, ters yönden gelen sürücü M.E.'nin yakalandığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu; M.E.'ye idari para cezası uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN