Avcılar’da kolonları kesilen bina mühürlendi

İstanbul Avcılar'da bir binanın altındaki market için kolonların kesildiği ortaya çıktı. Büyük risk oluşturan bina yetkililer tarafından mühürlendi. A Haber ekibinden İslim İstanbullu detayları o noktadan aktardı.

