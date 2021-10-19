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ATM'lerde vatandaşları bekleyen büyük tehlike! Sahtekarlar akılalmaz düzenekle tuzağa düşürüyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.10.2021 09:16
Her gün milyonlarca insanın kullanmak durumunda kaldığı ATM makineleri dolandırıcıların yeni adresleri. ATM'ye yerleştirilen sıra dışı düzenekle beraber kredi kart bilgileri kopyalanıp vatandaşların hesapları boşaltılabiliyor. Peki, kullandığımız ATM'lerin güvenli olduğunu nasıl anlarız? İşte ATM'lerdeki tuzağı ve buna karşın alabileceğiniz önlemleri anlatan haberimiz...
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