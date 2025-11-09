09 Kasım 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Atatürk Evi ziyarete açıldı
Giriş: 09.11.2025 15:56
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin ardından bugün ziyarete açılan Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin, "Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik." ifadesini kullandı.
