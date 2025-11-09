Atatürk Evi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik'te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuştu. Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin ardından bugün ziyarete açılan Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin, "Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik." ifadesini kullandı.

