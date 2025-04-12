Ataşehir’de yol tartışmasında yumruklarla birbirlerine saldırdılar!

Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Kayışdağı'nda yaşandı. Trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak için gelenler ise yumrukların hedefi oldu. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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