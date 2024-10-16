17 Ekim 2024, Perşembe
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Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var
Ataşehir'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.