17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 23:50
Ataşehir'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ataşehir’de iki grup arasında silahlı çatışma!
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
8 yaşındaki çocuk beton mikserin altında kaldı!
Daha Fazla Video Göster