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Ataşehir'de gece kulübü kana bulandı: Bodyguard müşteriyi öldürdü! Sebebi ‘pes’ dedirtti

DHA
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Giriş: 05.06.2022 16:54
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir gece kulübünde dehşet veren bir cinayet işlendi. Bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte son dakika ayrıntılar…
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