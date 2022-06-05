05 Haziran 2022, Pazar
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Ataşehir'de gece kulübü kana bulandı: Bodyguard müşteriyi öldürdü! Sebebi ‘pes’ dedirtti
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir gece kulübünde dehşet veren bir cinayet işlendi. Bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte son dakika ayrıntılar…