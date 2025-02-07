Ataşehir’de alev alan otomobil reklam tabelasına çarparak durabildi! O anlar kamerada

Olay, saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan 34 AZ 1801 plakalı otomobil, sürücüsünün araçtan son andan çıkmasının ardından kendi kendine hareket etmeye devam etti. Metrelerce geri giden otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan reklam tabelasına çarptıktan sonra durabildi. O esnada yoldan geçen diğer araçların yanarak ilerleyen otomobile çarpmaması büyük bir felaketin önüne geçti. O anlar kameraya yansıdı.

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