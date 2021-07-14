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Asya kaplan sineği İstanbul'da! Batı Nil ateşi virüsü taşıyan sivrisinek türü tehlike saçıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2021 15:07
İstanbul'da vücutta yaraya neden olan sivrisinek türünün Asya Kaplan sivrisineği olduğu açıklandı. Bu sivrisinek, en tehlikeli viral hastalıklardan olan Batı Nil ateşi virüsünün taşıyıcısı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Asli Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Öz yılmaz değerlendirdi. Serpil Yılmaz, “Diğer sineklerden farklı olarak Batı Nil ateşi, Sarı Humma bazı hastalıkları taşımaktadır. Güney Asya’da yoğun olarak görülür.” dedi.
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