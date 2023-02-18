18 Şubat 2023, Cumartesi
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Asrın felaketinde en acı yalan: Hayata tutunsun diye oğlunun öldüğünü söylemiyoruz
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde etkisini gösterdi. Depremde Antakya'daki evinde eşi ve iki oğluyla birlikte enkaz altında kalan 45 yaşındaki Hülya Kilin, 5'inci gün ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ablasını enkazdan çıkartan Hasan Zengin, "Çıkardığımızda bilinci açıktı. Bana, 'Oğlumla kocamın öldüğünü gördüğüm için, sen bana seslendiğinde duymama rağmen, cevap vermek istemedim. O enkazın altında ben de ölmek istedim' dedi. Hayata tutunsun diye diğer oğlunun öldüğünü söylemiyoruz" dedi. İşte en acı yalanın detayları...