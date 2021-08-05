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Askeri helikopterler Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

DHA
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Giriş: 05.08.2021 18:16
Güncelleme:05.08.2021 18:17
Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahele başlatıldı. Ormana ait yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler de eşlik etti. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Vatandaşlar, su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı.

Bölgede söndürülen fakat soğutma çalışmalarının devam ettiği noktalarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar devreye girdi.

Bölgede ormancılar tarafından farklı noktalara sirayet etmemesi için tampon bölge açma çalışmaları yapılıyor.

Hizar motorlarıyla kesilen ağaçlar, alevlerin olduğu yöne doğru devrilerek ateşin önü kesilmeye çalışılıyor.

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