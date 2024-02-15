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Aşırı yağış ve taşkın bin 200 dekar tarım arazisine zarar verdi! Seralarda hasarın boyutu ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 15:21
Selin vurduğu Antalya'da hasar tespit çalışmaları başladı. Kırsal kesimlerde seraları su bastı, tarım arazileri zarar gördü. A Haber muhabiri Ahmet Çelik'te seralardaki son durumu anlattı.
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