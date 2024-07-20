20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Aşırı sıcaklar asfalt eritti! Günlük yaşam olumsuz etkilendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yapmıştı. Bodrum’da birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bodrum’un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim’de asfaltın eridiği görüldü. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 2-3 derece düşmesi bekleniyor.