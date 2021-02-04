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Aşı çağrı merkezleri devrede! Aşı ile ilgili en çok ne merak ediliyor?

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 14:24
Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama hızla devam ederken vatandaşların aklında da birçok soru var. İşte o soruların en doğru şekilde yanıtlanması için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı bilgi ve danışma hattını devreye soktu. Peki en çok hangi sorular soruluyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama hızla devam ederken vatandaşların aklında da birçok soru var. İşte o soruların en doğru şekilde yanıtlanması için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı bilgi ve danışma hattını devreye soktu. Peki en çok hangi sorular soruluyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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