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Aşı çağrı merkezleri devrede! Aşı ile ilgili en çok ne merak ediliyor?
Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama hızla devam ederken vatandaşların aklında da birçok soru var. İşte o soruların en doğru şekilde yanıtlanması için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı bilgi ve danışma hattını devreye soktu. Peki en çok hangi sorular soruluyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama hızla devam ederken vatandaşların aklında da birçok soru var. İşte o soruların en doğru şekilde yanıtlanması için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı bilgi ve danışma hattını devreye soktu. Peki en çok hangi sorular soruluyor? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.