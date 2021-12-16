16 Aralık 2021, Perşembe
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Asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı! Asansör sapığı yaptığı iğrençlikleri bir bir anlatı! Video İzle
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binanın asansöründe genç kıza tecavüz etmeye kalkışan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyet güçlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılığa verdiği ifadesinde yaptığı sapkınlığı tek tek anlatırken, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu dile getirdi.