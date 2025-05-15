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Artezyen kuyusuna düşen hurdacı hayatını kaybetti

Artezyen kuyusuna düşen hurdacı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 01:38
Olay, saat 18.30 sıralarında Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’nde bulunan atıl bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat Yılmaz (35), inşaata girdikten kısa bir süre sonra su dolu artezyen kuyusuna düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken kurtarma ekipleri su dolu kuyuya düşen Yılmaz’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Artezyen kuyusuna düşen hurdacı hayatını kaybetti
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