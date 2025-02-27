27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı

Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 23:25
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis aracının motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurup müdahale etmek istedi. Ama başarılı olamadı ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Arnavutköy’de servis aracı alev alev yandı
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Binanın çöken çatısıyla birlikte düşen şahıs yaralandı!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Erzincan’da dağ keçileri böyle görüntülendi!
Nefes borusuna şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Nefes borusuna şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza
Hatalı dönüş yapan çakarlı cipe 139 bin TL ceza
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Samsun polisi çocukların güvenliği için görevde
Çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü yolda yürüyenler son anda kurtuldu!
Çatıdaki kar kütlesi kaldırıma düştü yolda yürüyenler son anda kurtuldu!
Balıkesir’de kuyumcuyu soyma girişimi kamerada!
Balıkesir'de kuyumcuyu soyma girişimi kamerada!
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber!
Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan yaşlı adamdan acı haber!
Oruç tutması riskli gruplar hangileri?
Oruç tutması riskli gruplar hangileri?
Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?
Hamsiköy sütlacı nasıl yapılır?
Daha Fazla Video Göster