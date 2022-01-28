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Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi, vatandaşlar isyan etti

İHA
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Giriş: 28.01.2022 10:41
Güncelleme:28.01.2022 10:41
Arnavutköy'de İETT şoförü, yolların kapalı olduğunu iddia ederek yolcuları otoyol kenarında indirdi. Yolda yürüyerek merkeze ulaşmaya çalışan vatandaşlar, duruma isyan etti. İstanbul'da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemiş ve bir çok yere ulaşım adeta imkansız hale gelmişti. Olumsuz hava koşullarının ardından yapılan çalışmalarla birçok noktadan karlar temizlenerek yollar yeniden açılmıştı.

Ancak 336G Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan İETT otobüsü şoförü, yolların açık olmasına rağmen şehir merkezine girmeyerek yolcuları otoyol kenarında indirdi. . Yolcular duruma itiraz etse de, sürücü aldırış etmeyerek şehrin dışındaki Membağ Durağında yolcuları indirerek yoluna devam etti. Otoyol üzerinde indirilen vatandaşlar, yürüyerek şehir merkezine gidip başka araçlarla evlerine gitti. İETT şoförünün bahane ederek girmediği ilçe merkezine ise, vatandaşların yürüdüğü sırada başka İETT aracının girdiği görüldü. Yürümek zorunda kalan bir vatandaş ise o anları kameraya kaydetti.
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