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Arı sokması öldürür mü?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 10:58
Bolu'da Mustafa Karakaya, bahçesinde baktığı arıların saldırısına uğradı. Şah damarına yakın bir yerden sokulan karakaya yaşamını yitirdi. İzmir'de büfe işleten esnaf şerbet kabının içine düşen arı yüzünden az kalsın hayatını kaybediyordu. Arı sokması ölüme neden olur mu? Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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