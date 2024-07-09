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Arazözlerin özellikleri! Yüzde 60 eğime tırmanıp 12 ton su taşıyabiliyorlar

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 09.07.2024 18:23
Orman yangınlarıyla mücadelede arazözler büyük rol oynuyor. Peki alev savaşçılarının en büyük destekçisi olan arazözlerin özellikleri neler? A Haber muhabiri Vural Efecik detayları anlattı.
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