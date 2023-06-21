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Aracına binince dehşeti yaşadı! Pedal bölümünden öyle bir şey çıktı ki…

İHA
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Giriş: 21.06.2023 11:17
Aracına binen sürücü pedal bölgesinde bir hareketlilik gördü. Büyük korku yaşayan vatandaş hemen ekiplere haber verdi. Bakın pedal bölümünden ne çıktı...
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