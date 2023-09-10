Arabanın tekerini yedi! Görenler gözlerine inanamıyor... Hangisi gerçek?

Gördüğü her şeyi pastadan yapan bir sanatçı. Kimi zaman devlet büyüklerinin büstlerini pasta yapıyor kimi zamansa bir arabayı. Pastaları o kadar gerçekçi ki görenler gerçeğinden ayırt edemediği gibi kesmeye de kıyamıyor.

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