Araba park etmek zordur! Park yerini kollarıyla ölçtü
Araba park etmek zordur! Park yerini kollarıyla ölçtü

Araba park etmek zordur! Park yerini kollarıyla ölçtü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 10:06
Ne kadın ne erkek, ne usta ne acemi neredeyse hiç fark etmiyor. İki aracın arasına geri geri park yapmak birçoğumuz için gerçekten zordur. Hatta bu durum bazen çileye bile dönüşebiliyor. Sosyal medyada kadın bir sürücünün park edeceği yeri kollarıyla ölçtüğü anlarsa izlenme rekoru kırdı. Peki rahat bir park nasıl yapılır?
