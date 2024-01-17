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Araba fiyatına kaban! Vikunya yününden üretilen milyonluk kaban duyanları şok etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 21:07
Araba fiyatına palto olur mu? Sosyal medyayla haşır neşir olanlar bu soruyu neden sorduğumu anlayacaktır. Bir fotoğraf var dolaşıma giren. Bir mağazada satışa sunulan, ünlü bir firmanın ürettiği paltonun fiyatı. Etikette yazan fiyat; bir milyon 300 bin liranın üzerinde. Rakam bu kadar yüksek olunca, son 24 saatin de en çok konuşulanları arasına girdi haliyle.
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