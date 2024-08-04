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Antalya’nın “düğmeli evleri”

Antalya’nın “düğmeli evleri”

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 10:53
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı ormana bölgesinde "düğmeli evler" olarak adlandırılan yapılar, mimari açıdan dikkat çekiyor.
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