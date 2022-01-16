Antalyalı çiftçiler donla mücadelesinde davul zurna kullanıyor! 16 saatlik nöbet

Antalya’da örtü altı sebze üretimi yapan vatandaşlar, 16 saat gibi bir sürelik don nöbetini davullu zurnalı keyifli bir hale getiriliyor. Bir yandan zurna çalıp bir yandan da serasında don nöbeti tutan çiftçilerinden Mehmet Göven, vaktin başka şekilde geçmediğini ifade ederek, “Elimizde zurnamız çalıyoruz, eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor” şeklinde konuştu.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi Soğucaksu Mevkiindeki örtü altı sebze üreticileri mahsullerini don vurmaması için hemen hemen 16 saat don nöbetinde. Akşam saatlerinde aydınlık havanın yerini karanlığa bırakması ile başlayan don nöbeti sabah güneşin doğuşu olan 08.30'a kadar sürüyor.

OYNAYARAK NÖBETİ EĞLENCELİ HALE GETİRİYORLAR

Hemen hemen 16 saat gibi uzun süre don nöbeti tutan çiftçiler, bu uzun zamanı geçirebilmek için komşu üreticilerini seralarında ziyaret ediyor. Mahallede Zurna çalan Mehmet Göven ve Davulcu Soner Kırdal'ın ritmine eşlik eden üreticiler hep birlikte oynayarak don nöbetini eğlenceli hale getiriyor. Çiftçiler, gün içerisinde odunları sobalara göre kesip, seraların içinde biriktiriyorlar. Akşam olup don başlayınca sobaları ateşliyorlar.



"ODUNLARIMIZI GÜN İÇERİSİNDE HAZIRLIYORUZ"

Domates üreticisi Şaban Kaan Çetiner, "Odunlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Gece kolaylık oluyor. Dereceler 2 ye düşünce yakıyoruz. 0 a düşünce sobaları yarsak seraların ısısını yükseltmek zor oluyor" dedi.



"0 DERECEYE DÜŞERSE ISIYI YÜKSELTMEK ZOR OLUYOR"

En az 8 saat don nöbeti tuttuklarını belirten salatalık üreticisi Mehmet Çetiner, "Günüz odunlarımızı kesip, parçalayıp seraların içinde biriktiriyoruz. Akşam olunca da seralarımızdaki sobalarımızı yakıyoruz. Dereceler 2'ye düşünce yakıyoruz. Çünkü 0 dereceye düşerse ısıyı yükseltmek zor oluyor. Gece saat 12.00' de yakarsak sabaha kadar en az 8 - 10 saat don nöbeti tutuyoruz" diye konuştu.



"EĞLENECEK BİR ŞEYLER BULUYORUZ SABAH KADAR"

Eğlenerek don nöbeti tuttuklarını söyleyen üretici Şafak Uysal, "Gece boyunca 16 saat don nöbeti tutuyoruz. Seralardaki odun sobalarını tek tek dolaşıyoruz. Don nöbeti tutuyoruz sabaha kadar. Mahallemizde davul zurna çalan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sera, sera dolaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz. Eğleniyoruz. Eğlenecek bir şeyler buluyoruz sabah kadar. Vakit böyle geçiyor" şeklinde konuştu.



"16 SAAT KOLAY DEĞİL, UZUN BİR SÜRE"

Kabak Üreticisi olup aynı zamanda zurna çalan Mehmet Göven, "4 dönüm kabak seram var. Havalar soğuk. Don olayı var. 16 saat gibi uzun bir süre don nöbeti tutuyoruz. Arkadaşlarla birlikte elimizde zurnamı kabak ve biber seralarını gezip dolaşıyoruz hem nöbet tutup hem eğleniyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor. 16 saat kolay değil, uzun bir süre" ifadelerini kullandı.