Antalya'da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı
Antalya’da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı

Antalya'da otomobil trafoya ve otobüs durağına çarptı

Giriş: 16.09.2025 15:48
Kaza, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Bekir Can C.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik trafosuna, ardından otobüs durağına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olayı gören vatandaşlar, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve hemen ardından elektriklerin kesildiğini belirtti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Bekir Can C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
