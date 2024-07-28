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Antalya'da orman yangını! Serik'te ki yangına 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediyor

Antalya'da orman yangını! Serik'te ki yangına 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 18:39
Antalya'nın Serik ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine uçak ve helikopterlerin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Antalya büyükşehir ve Serik belediyelerine ait su tankerleri başta olmak üzere çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozerle söndürme çalışmalarına başlandı. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattı. Seyrek halde yerleşim yerleri ile seraların bulunduğu bölgedeki yangının söndürülmesine yönelik havadan ve karadan müdahale sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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