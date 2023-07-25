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Antalya’da orman yangını! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan flaş açıklamalar

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Giriş: 25.07.2023 09:00
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hastanede bir sıkıntı yok önlem amaçlı boşaltıldı." açıklamasında bulundu.
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