20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Antalya'da orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede...
Antalya Konyaaltı Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.