Antalya'da okul çıkışı kavga eden liseli kızları vatandaşlar zor sakinleştirdi

Antalya’da okul çıkışı bir parkta buluşan liseli kızlar, tartışmanın büyümesi ile kavga etti. Kızları parkta bulunan vatandaşlar ve erkek arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Parkta bir banka oturarak telefon görüşmesi yapan adam ise kavganın ortasında duruşunu dahi bozmadı.

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Olay, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki kız grubu okul çıkışı parkta buluştu. Kızlar burada yine tartıştı. Daha sonra ise aralarında kavga çıktı. Kavgada küfürler ve hakaretler adeta havada uçuştu. Genç kızları vatandaşlar ve erkek arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.Kavganın ortasında kalan bir vatandaş ise park içerisinde bankta telefon ile konuşmasına devam etti. Şahsın bir an olsun duruşunu dahi bozmaması kameralara yansıdı.