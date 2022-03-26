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Antalya’da genç kadının gözü döndü! Kocasını önce tokatladı sonra kaldırım taşı fırlattı

DHA
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Giriş: 26.03.2022 17:16
Güncelleme:26.03.2022 17:22
Antalya Döşemealtı’nda kocasıyla tartışınca gözü dönen genç kadını kimse sakinleştiremedi. Genç evli çift arasında çıkan kıskançlık kavgasında genç kadın eşini önce tokatladı ardından da kaldırım taşı attı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 24 Mart tarihinde saat 17.30 sularında yaşandı. T.A. isimli kadın, eşi Y.A. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma ardından işe giden T.A.'nın peşinde giden Y.A., eşiyle konuşmaya çalıştı. Y.A.'yı karşısında gören T.A. görüşmek istemeyip iş yerinden çıkarmaya çalıştı. Y.A.'nın ısrarcı hareketli karşısında öfkesine hakim olamayan T.A. ile eşi arasında arbede yaşandı.

ÖNCE TOKAT ATTI SONRA KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Yaşanan arbede ve çiftin kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.'yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.'ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı. İkilinin yaşadığı arbede nedeniyle karnından darbe alan T.A.'nın bir süre karnını tutarak yürüdüğü de kameralara yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla çift, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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