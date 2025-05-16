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Antalya’da feci kaza! 4 yol ağzında çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da feci kaza! 4 yol ağzında çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 16.05.2025 10:03
Antalya'da bir motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Serhat Ertaş hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Ertaş (24) hayatını kaybetti, E.B. (28) adlı kadın ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında Serhat Ertaş idaresindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet ile Muhsin Hayran'ın kullandığı 07 C 74654 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ertaş ile yanındaki E.B. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Serhat Ertaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.B'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Antalya’da feci kaza! 4 yol ağzında çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı
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