Antalya Manavgat'taki yangında yok olan Kalemler Mahallesi görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.

Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi çıkan alevlerle yerler bir oldu.

Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü.

Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.