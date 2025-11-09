09 Kasım 2025, Pazar

Anneler neden "bir çocuk yeter" diyor?
Anneler neden "bir çocuk yeter" diyor?

Anneler neden “bir çocuk yeter” diyor?

09.11.2025
Enstitü Sosyal'in yayımladığı son araştırma anne olmanın duygusal boyutuna ışık tutuyor. Birleşik Krallık'ta yapılan geniş kapsamlı bir çalışmaya göre annelerin ebeveynlikten aldığı keyif azaldıkça ikinci kez doğum yapma olasılığı da düşüyor. Peki, anneler neden "bir çocuk yeter" diyor? İşte araştırmanın detayları...
