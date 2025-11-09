Enstitü Sosyal'in yayımladığı son araştırma anne olmanın duygusal boyutuna ışık tutuyor. Birleşik Krallık'ta yapılan geniş kapsamlı bir çalışmaya göre annelerin ebeveynlikten aldığı keyif azaldıkça ikinci kez doğum yapma olasılığı da düşüyor. Peki, anneler neden "bir çocuk yeter" diyor? İşte araştırmanın detayları...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN