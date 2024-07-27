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Ankara’daki asansör faciası! Beren Su’nun ölümünde ihmal var mı?

Ankara’daki asansör faciası! Beren Su’nun ölümünde ihmal var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 16:38
Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Beren'in ölümünde itfaiye personelinin ihmaline ilişkin soruşturma başlatıldı.
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