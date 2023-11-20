21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da yangın paniği

Ankara’da yangın paniği

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 23:22
Son dakika haberleri... Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı.
Ankara’da yangın paniği
Ankara’da yangın paniği
Yağışlar barajlara yaradı!
Yağışlar barajlara yaradı!
Depremde yıkılmıştı! Enkazın altından çıktı
Depremde yıkılmıştı! Enkazın altından çıktı
Gazze’nin katledilen çocukları!
Gazze'nin katledilen çocukları!
Bavulun içinden çıkanlar şoke etti
Bavulun içinden çıkanlar şoke etti
Telle boğarak öldürmüş
Telle boğarak öldürmüş
Kış uykusuna yatmadılar! Telefona sarıldı...
Kış uykusuna yatmadılar! Telefona sarıldı...
Avını ağzıyla kapıp kaçtı!
Avını ağzıyla kapıp kaçtı!
Son 53 yılın en sıcağı! Uzmanlardan uyarı
Son 53 yılın en sıcağı! Uzmanlardan uyarı
Batan geminin son görüntüleri
Batan geminin son görüntüleri
Fırtına, kar ve yağmur
Fırtına, kar ve yağmur
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Daha Fazla Video Göster