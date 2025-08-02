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Ankara’da trafikte baltalı saldırı kamerada

Ankara’da trafikte baltalı saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 00:46
Olay, akşam saatlerinde Ankara Çevreyolu Keçiören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keçiören’de trafikte iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 06 CYY 621 plakalı otomobilde bulunan şahıslar diğer aracın önünü kesti. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen şahıslar, tartıştıkları otomobile balta ile saldırdı. Saldırıya uğrayan sürücü, aracını olay yerinden uzaklaştırarak bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Ankara’da trafikte baltalı saldırı kamerada
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