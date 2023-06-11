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Ankara'da şiddetli sağanak! Başkentlilerin korkulu rüyası: Yağmur

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 16:21
Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. A Haber muhabiri Merve Pekmez Ankara'daki son durumu aktardı.
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