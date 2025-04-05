Ankara’da sağanak sonrası evi su bastı

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Mamak ilçesi Şafaktepe Mahallesi Uzgörenler Sokak'ta bulunan bir binanın kot 1 katında su baskını meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 daireyi su basarken ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

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