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Ankara'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3 ölü, 4 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2023 16:45
Ankara'da Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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