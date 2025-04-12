Ankara’da liseli kızı arkadaşlarının darbettiği görüntülere inceleme

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Meslek lisesinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti. Gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti. Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Vatandaşın müdahalesiyle öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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